Ödemiş Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı ziyaretçilere açıldı

Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, yaklaşık 150 firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini ve paydaşlarını bir araya getirdi.

Küçükmenderes Havzası'nın Potansiyeli

Fuarın açılışında konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, Küçükmenderes Havzası'nın tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu öneme vurgu yaptı. Aksoy, “Anadolu'nun en verimli topraklarının üzerinde yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanlarında hemen hemen tüm ürünlerin yetiştirilebildiği bir coğrafyada bulunmaktayız. Çiftçilerimizin emekleriyle tarım daha ileri seviyelere ulaşacak,” ifadelerini kullandı.

Bölgenin Tarım Potansiyeli Sergileniyor

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka, fuarın bölgenin tarım potansiyelini sergileme fırsatı sunduğunu belirtti. Aka, “Bu organizasyon, sadece tarımsal ürünleri değil, aynı zamanda tarımsal teknolojiler ve ekipmanları da ziyaretçilerle buluşturacak. Bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde yansıtan bu fuar, üreticilerimize yenilikçi çözümler sunacak,” dedi.

Yenilikçi Tarım Teknolojileri ve Ekipmanlar

Fuar, tarımsal üretimde verimliliği artıracak yenilikçi teknolojiler ve modern ekipmanları tanıtmayı hedefliyor. Katılımcılar, ileri tarım teknolojilerini yakından inceleme ve bu alandaki son gelişmeleri öğrenme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, çiftçiler yeni tarım makinaları ve ekipmanları hakkında bilgi alarak, üretim süreçlerini iyileştirecek yeni yöntemler keşfetme imkanı elde edecekler.

Bölgenin Ekonomisine Katkı

Fuarın, bölgenin tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Sektör temsilcileri ve üreticiler arasındaki etkileşimi artırarak, yerel ekonominin güçlenmesine yardımcı olacak. Ayrıca, fuar boyunca düzenlenecek seminer ve panellerle, katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacaklar.

Ziyaretçilere Açık

21 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuar, ziyaretçilerini bekliyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen herkes, bu önemli etkinliği ziyaret ederek, sektördeki son gelişmeleri yerinde gözlemleyebilir ve bilgi sahibi olabilir.

Ödemiş Belediyesi'nden kavşaklara peyzaj çalışması

Ödemiş Belediyesi, "Peyzaj Ödemiş" projesi kapsamında kavşakları çiçekler, süs bitkileri, süs taşları ve ışıklandırmalarla adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın öncülüğünde hızla ilerleyen bu proje, ilçe sakinlerinden büyük beğeni topluyor.

"Peyzaj Ödemiş" Projesi

Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Süs Bitkileri Kooperatifi ve sektör temsilcileri ile iş birliği yaparak ilçe merkezindeki kavşaklarda yenileme ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında şu ana kadar üç kavşağın düzenlenmesi tamamlandı. Gündüz çiçeklerin renk cümbüşüyle, gece ise özel efektli ışıklandırmalarla süslenen kavşaklar, ilçeye estetik bir güzellik katıyor.

Dayanıklı ve Yerel Bitki Türleri

Peyzaj yenileme çalışmalarında, susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki türleri tercih ediliyor. Zeytin ağacı gibi bölgede yetişen bitkiler, şimşir, zakkum, cüruf, renkli ağaç yongaları ve dekoratif taşlar kullanılarak kavşaklara farklı bir hava kazandırılıyor. Bu bitki ve malzemeler, hem ekolojik dengeyi koruyor hem de görsel bir şölen sunuyor.

Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar

Ulus Meydanı, Sefa ve Saracoğlu caddelerindeki kavşaklarda çalışmalarını tamamlayan ekipler, Beşgöz mevkii ve Zeytinlik Yolu son kavşağında çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hastane önü ve yan tarafında da yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca Birgi ve Çatalarmut kavşaklarında da benzer çalışmaların yapılması planlanıyor.

Kavşaklardaki bu düzenleme çalışmaları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanıyor. İlçenin estetik görünümüne katkı sağlayan bu çalışmalar, Ödemiş'in çehresini değiştirerek daha yaşanabilir bir ortam sunuyor.

Başkan Turan: "Ödemiş'i Daha Güzel Hale Getiriyoruz"

Belediye Başkanı Mustafa Turan, projeyle ilgili olarak, "Peyzaj Ödemiş projesi ile ilçemizi daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Kavşaklarda yaptığımız düzenlemelerle sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Ödemiş Belediyesi'nden sarı çizgi uygulaması | Kaldırımlar artık daha düzenli

Ödemiş Belediyesi, vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için yeni bir düzenlemeye gitti. Sarı çizgi uygulamasıyla hem yayaların hem de esnafın kaldırımları düzenli bir şekilde kullanması amaçlanıyor.

Esnaf ve Yayalar İçin Yeni Düzenleme

Esnafın dükkanlarının önündeki kaldırımları kullanmasında standart getirilmesi amacıyla başlatılan sarı çizgi uygulaması, özellikle ticari alanların yoğun olduğu bölgelerde dikkat çekiyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında silinen sarı çizgiler yeniden çizilirken, Hürriyet, Gazi, Saraçoğlu ve Enstitü caddelerinde çalışmalar tamamlandı.

Yapılan düzenlemeye göre, kaldırım taşından dükkan sınırına kadar olan mesafenin en az 100 cm'si yayalar için serbest bırakılacak, dükkan sahipleri ise en fazla 60 cm'lik bir alanı işgal edebilecek. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sarı çizgi dışına çıkan esnafa idari ceza uygulanacak. Bu uygulama ile yayaların kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi ve iş yerlerinin masa, sandalye ve satış ürünlerinin belirlenen alanların dışına çıkmaması sağlanacak.

Vatandaşlardan Destek

Ödemiş Belediyesi'nin bu yeni uygulaması, hem esnaftan hem de vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor. Kaldırımların daha düzenli ve kullanılabilir hale gelmesi, şehirdeki yaşam kalitesini artırırken, yayaların güvenliği de ön planda tutuluyor.