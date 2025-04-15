Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla mahalle muhtarlarıyla buluştu. Bir yıllık çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Turan; “Görev sürecimizde eksikliklerimiz, yetişemediklerimiz olabilir ama adaletsizliğimiz olmayacak” dedi.

Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mustafa Turan, Başkan Yardımcıları M.Cumhur Şener, Metin Kıral, Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Bir yıllık belediye hizmetlerinin yer aldığı kısa film gösterisi ile başlayan programda Başkan Mustafa Turan, görevi devraldığı günden bu yana yapılan çalışmalar ve mali tablo hakkında genel bilgiler verdi.

“Taşınmaz satmadan bütçeyi yönettik”

Başkan Turan; “Önceliğimiz, mevcut insan kaynağımızı en doğru ve verimli şekilde değerlendirmek, kısıtlı mali kaynaklarımızı da mümkün olan en üst düzeyde halkımızın beklediği hizmetlere ve yeniliklere dönüştürmek oldu. Bu anlamda birçok alanda tasarruf ettik. Şehir merkezinde sıkıntılı olan yolların bakım ve onarımının yapılması çalışmalarına önem verdik. Merkeze uzak mahallelerde vatandaşlarımızın taleplerini daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılamak için Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Kent Lokantası, Cafe Efe, sabah sıcak çorba dağıtımı gibi hizmetlerin, sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken çalışmalar olduğuna inanıyoruz. İmkânlarımız elverdiğince de bu hizmetlerimizi arttırmayı planlıyoruz. Ekonomik açıdan mali tablomuzu sizlerle paylaştık. Bir yıllık süreçte hiçbir taşınmaz malı satmadan, bütçemizi yönettik. Çalışanlarımızın maaşını aksatmadan gününde ödedik. Yeni bir personel işe almadık. Esnafa olan borcumuzu azaltmaya çalıştık. SGK borçlarından dolayı taşınmazlarımızın üzerinde bulunan hacizin kaldırılması için uğraşıyoruz. Bu sorunumuzu da çözersek, daha fazla hizmet etmek için yol alacağız. Ödemiş halkının menfaatleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız. Görev sürecimizde eksikliklerimiz, yetişemediklerimiz olabilir ama adaletsizliğimiz olmayacak” dedi.

Muhtarların talepleri alındı

Başkan Turan’ın konuşmasının ardından muhtarlar kendi mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini dile getirdi. Sonrasında ise 2026-2029 dönemi emlak vergi değerlerinin tespitinin yapıldığı Emlak Vergisi Takdir Komisyonu toplantısı yapıldı.