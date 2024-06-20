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Dolaylar Mahalle Muhtarı Fatih Kocamaner, gazetecilere çok sayıda zeytin ağacının yandığını belirterek, "Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz." dedi.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Ödemiş Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Dolaylar Mahallesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın da zeytin ağaçları zarar gördü.

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