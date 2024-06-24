İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde "Davut Dede Şenliği" gerçekleştirildi.

Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel şenliğin açılışını Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptı.

Turan, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, örf ve adetlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Şenliğin ortaya çıkışı hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunan Turan, "Emir Kara Davut Bey, 14. yüzyıl başlarında Ceneviz idaresinde o yıllarda adı 'Adakome' olan Adagüme'yi fethetmişlerdi. Davut Bey, daha sonra iki arkadaşı ile Cenevizliler tarafından bir dini bayramın sonrasında şehit edildi. İşte o günlerde Türkmen süvarileri de Adagüme'ye döndüklerinde şehitleri defnederken, o günden günümüze bölge halkı şehitlerimizi anmak üzere bir gelenek başlatmışlar." diye konuştu.

Turan, asırlar boyunca Adagüme adıyla Konaklı Mahallesi'ndeki alanda dini bayramları takip eden haftada yapılan bu şenliği, 700 yıllık köklü ve güçlü geçmişiyle gelecek nesillere miras olarak aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından etkinlikte halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın tiyatrosu ile Konaklı Mahallesi kadın tiyatrosu ekipleri sahne aldı.

Etkinlik, türkücü Bedia Akartürk ve yerel sanatçı Tayfun Tekeli konseriyle sona erdi.