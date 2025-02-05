İzmir'in Ödemiş ilçesinde, olası afet ve acil durumlar için belirlenen toplanma alanları açıklandı. İşte mahallelere göre özetlenmiş toplanma noktaları:

Merkez mahalleler

  • Akıncılar Mahallesi: Hükümet Konağı Meydanı, Akıncılar Parkı
  • Anafartalar Mahallesi: Sağlık Caddesi Parkı
  • Atatürk Mahallesi: Ulus Meydanı
  • Cumhuriyet Mahallesi: Karşıyaka Caddesi
  • İnönü Mahallesi: Sefa Otoparkı, Havuzlu Park
  • Meşrutiyet Mahallesi: Ordu Caddesi
  • Zafer Mahallesi: Şehit Şükrü Uzun Sokak

Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (1)

Kırsal mahalleler

  • Bademli Mahallesi: Pazar Yeri Sokak, Yeni Kahve Sokak
  • Birgi Mahallesi: Atatürk Meydanı, Umurbey Caddesi
  • Bıçakçı Mahallesi: Okul Bahçesi
  • Büyükavulcuk Mahallesi: Okul Bahçesi
  • Bozdağ Mahallesi: Üçler Sokak
  • Çaylı Mahallesi: Ulus Meydanı
  • Demircili Mahallesi: Okul Bahçesi
  • Dolaylar Mahallesi: Okul Bahçesi
  • Gölcük Mahallesi: Zeytinlik Mevkii, Gölcük Parkı
  • Küçükören Mahallesi: Mahalle Meydanı
  • Mescitli Mahallesi: Okul Bahçesi
  • Oğuzlar Mahallesi: Okul Bahçesi
  • Türkmen Mahallesi: Dikmen Caddesi

Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (2)

Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (3)

Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (4)

Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (5)

Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (6)

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Ödemiş'te Deprem Toplanma Alanları Nerede İşte Ödemiş'teki Güvenli Alanlar! (7)

Kaynak: HABER MERKEZİ