İzmir'in Ödemiş ilçesinde, olası afet ve acil durumlar için belirlenen toplanma alanları açıklandı. İşte mahallelere göre özetlenmiş toplanma noktaları:
Merkez mahalleler
- Akıncılar Mahallesi: Hükümet Konağı Meydanı, Akıncılar Parkı
- Anafartalar Mahallesi: Sağlık Caddesi Parkı
- Atatürk Mahallesi: Ulus Meydanı
- Cumhuriyet Mahallesi: Karşıyaka Caddesi
- İnönü Mahallesi: Sefa Otoparkı, Havuzlu Park
- Meşrutiyet Mahallesi: Ordu Caddesi
- Zafer Mahallesi: Şehit Şükrü Uzun Sokak
Kırsal mahalleler
- Bademli Mahallesi: Pazar Yeri Sokak, Yeni Kahve Sokak
- Birgi Mahallesi: Atatürk Meydanı, Umurbey Caddesi
- Bıçakçı Mahallesi: Okul Bahçesi
- Büyükavulcuk Mahallesi: Okul Bahçesi
- Bozdağ Mahallesi: Üçler Sokak
- Çaylı Mahallesi: Ulus Meydanı
- Demircili Mahallesi: Okul Bahçesi
- Dolaylar Mahallesi: Okul Bahçesi
- Gölcük Mahallesi: Zeytinlik Mevkii, Gölcük Parkı
- Küçükören Mahallesi: Mahalle Meydanı
- Mescitli Mahallesi: Okul Bahçesi
- Oğuzlar Mahallesi: Okul Bahçesi
- Türkmen Mahallesi: Dikmen Caddesi
Kaynak: HABER MERKEZİ