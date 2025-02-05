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İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, olası afet ve acil durumlar için belirlenen toplanma alanları açıklandı. İşte mahallelere göre özetlenmiş toplanma noktaları:

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