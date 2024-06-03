İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı.



Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.



Dönem birincisi Özge Güven, çocukların sağlıklı ve yetkin bireyler olarak yetişmesinde sorumluluk alacaklarını söyledi.



Dekan Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan ise kalite öncelikli bir eğitim modelini uyguladıklarını dile getirdi.



EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan da üniversiteyi, yükseköğretim camiasında layık olduğu noktaya taşımak için büyük bir değişim dönüşüm hareketi başlattıklarını kaydetti.



1955 yılından bu yana Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduklarının altını çizen Ersan, "Amacımız, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı sürdürmektir. Ayrıca üreten Türkiye hedefine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından mezun olan 50 öğrenciye diplomaları verildi.

