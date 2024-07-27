İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş esnafından zorla haraç alan çete üyelerini yakın takibe aldı.

Onlar haraçalırken polis takipteydi

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından iki çete üyesini esnaftan zorla ve tehditle haraç toplarken suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı. Esnafı canından bezdiren H.D. ve R.G. isimli çete üyeleri, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çetenin esnaftan aldığı paralara da el konuldu.

Suçüstü yakalandılar

Tehdit, şantaj ve korkutma yoluyla esnafı haraca bağlayan çetenin iki üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, operasyon sırasında elde ettikleri delillerle çetenin diğer üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.