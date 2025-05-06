İzmir’in Ödemiş ilçesi Kiraz-Beydağ Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı. Kazada traktör sürücüsü Şakir Şeker (73) yaşamını yitirdi.

Kaza anı

Kazanın, Kaymakçı mevkiinde Ödemiş yönüne seyreden 35 BC 834 plakalı otomobilin, aynı yönde ilerleyen 19 PA 942 plakalı traktöre sol arka lastikten çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ortadan ikiye ayrılırken, sürücüsü metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan kontrolde traktör sürücüsü Şakir Şeker’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şeker’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Üç kişi yaralandı, sürücü gözaltında

Kazaya karışan otomobilde yolcu konumunda bulunan A.T. (41), M.H. (51) ve E.H. (52) hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü B.H. (39) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.