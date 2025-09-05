İzmir’in Ödemiş ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis, olayın şüphelisini kısa sürede suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. L.B. (20), husumetli olduğu O.G. (23), O.B. (23) ve T.A. (24) ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine L.B., tabancayla 3 kişiye ateş açtı.
Yaralıların tedavisi devam ediyor
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan O.G., O.B. ve T.A., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri sürüyor.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
Polis ekipleri, kısa sürede L.B.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.