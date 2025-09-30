İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ödemiş'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Salih Y. yönetimindeki 09 E 0781 plakalı otomobil, Mescitli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Faruk Y.’nin kullandığı 09 AOJ 121 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücüler yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla şlgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya dair soruşturma başlatılırken, araçların çekilmesi ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalar yapıldı.