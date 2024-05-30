Mustafa Turan liderliğindeki Ödemiş Belediyesi'nin "Peyzaj Ödemiş" projesi, hız kesmeden devam ediyor. Çiçekler, süs bitkileri ve ışıklandırmalarla kavşaklar adeta görsel bir şölene dönüşüyor.

Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Süs Bitkileri Kooperatifi ve sektör temsilcileriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçe merkezindeki kavşakları yeniliyor ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. Üç kavşakta düzenlemeleri tamamlanan "Peyzaj Ödemiş" projesi, gündüz ve gece görünümüyle vatandaşların beğenisini topluyor.

Kavşaklarda estetik dokunuşlar

Proje kapsamında, susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı kurakçıl bitkiler, zeytin ağacı gibi bölgeye özgü bitkiler, şimşir, zakkum, cüruf, renkli ağaç yongaları ve dekoratif taşlar kullanılıyor. Özellikle gece için özel efektli ışıklandırmalar, kavşaklara ayrı bir güzellik katıyor.

Çalışmalar devam ediyor

Ulus Meydanı, Sefa ve Saracoğlu caddelerindeki kavşaklarda çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, Beşgöz mevki ve zeytinlik yolu son kavşağındaki çalışmalara devam ediyor. Yakın zamanda hastane önü ve yan tarafında da yeşil alan düzenlemesi yapılacak, ayrıca Birgi ve Çatalarmut kavşaklarında da çalışmalar başlayacak.