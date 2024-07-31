1. Ödemiş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
Ödemiş’in tarihine dair önemli eserleri görebileceğiniz bu müze, M.Ö. 3000’den M.S. 1453’e kadar geniş bir koleksiyon sunuyor. Roma, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.
Giriş ücreti: Müze kart geçerli
Açık olduğu saatler: Pazartesi hariç 08.30 - 17.30
2. Tarihi Arasta Çarşısı
1700’lü yıllarda aktif olan bu Osmanlı tarzı çarşı, çeşitli geleneksel ürünlerin ve el sanatlarının satıldığı bir yerdir. Çuval, sepet, heybe gibi ürünler ve geleneksel mesleklerin yaşatıldığı dükkanlar burada bulunur.
3. Birgi
Birgi, Ödemiş ilçesinin tarihi ve kültürel merkezlerinden biridir. Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti olarak bilinen bu köyde, Çakırağa Konağı, Aydınoğlu Hamamı, Sandıkoğlu Konağı gibi tarihi yapılar yer alır.
4. Ödemiş Kent Arşiv Müzesi
2012 yılında açılan bu müze, ilçenin sosyal ve kültürel yapısını detaylı olarak sergiler. Toplamda 6 bin kültür varlığı ve 20 bin belge arşivini içeren müze, aynı zamanda bir kafeteryaya sahiptir.
Giriş ücreti: Ücretsiz
Açık olduğu saatler: Pazartesi hariç 09.00 - 17.30
5. İbrahim Hakkı Ayvaz Kent Müzesi
14 Haziran 2008'de açılan bu müze, İbrahim Hakkı Ayvaz’ın yaşadığı evde yer alır. Yöresel kıyafetler ve eski gazete küpürleri gibi tarihi dokümanlar sergilenir.
Giriş ücreti: Ücretsiz
Açık olduğu saatler: Pazartesi hariç 09.00 - 17.00
6. Lübbey
“Hayalet Köy” olarak bilinen Lübbey, terkedilmiş bir köydür. 1950’lerden sonra büyük göçler nedeniyle sessizliğe gömülen bu köy, Bizans dönemine ait kalıntılara ev sahipliği yapar.
7. Çakırağa Konağı
18. yüzyıldan kalma bu konak, Birgi’nin en önemli tarihi yapılarından biridir. Şu anda müze olarak kullanılan konakta, dönemin mimari özelliklerini ve sanatını görebilirsiniz.
Giriş ücreti: Müze kart ile ücretsiz
Açık olduğu saatler: Pazartesi hariç 08.30 - 18.30
8. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi
Bu müze, Ödemiş’in sosyal yaşamını yansıtan çeşitli objeler sunar. Çeyiz alma, düğün ritüelleri ve çeşitli meslek gruplarının çalışma biçimleri sergilenir.
Giriş ücreti: Ücretsiz
Açık olduğu saatler: Haftanın her günü 08.30 - 17.30
9. Gölcük Gölü ve Yaylası
Doğayla iç içe bir gün geçirmek için ideal bir yerdir. Kahvaltı yapabilir, balık tutabilir ve dağ tırmanışları yapabilirsiniz. Ayrıca her pazar büyük bir gıda pazarı kurulur.
10. Merkez Ulu Camii
1702 yılında inşa edilen bu cami, Osmanlı döneminin mimari özelliklerini yansıtır. Tavanındaki ahşap sütunlar ve kuş sarayı ile dikkat çeker.
11. Bedia Akartürk Müzesi
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Bedia Akartürk'ün adını taşıyan bu müzede, sanatçının kişisel eşyaları ve ödülleri sergilenmektedir.
Giriş ücreti: Ücretsiz
Açık olduğu saatler: Pazartesi hariç 09.00 - 17.00
12. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii
1300’lü yıllarda inşa edilmiş bu cami, Türk-Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğidir. Aslanlı Camii olarak da bilinir.
13. Ödemiş Pazarı
Cumartesi günleri kurulan bu pazar, taze meyve ve sebzelerden yöresel ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 110 yıllık bir geçmişe sahiptir.
14. Kadın El Sanatları Pazarı
3 Eylül Teyyare Parkı içinde yer alan bu pazar, iğne oyaları, kanaviçeler ve el dokuma ürünler gibi el sanatları ürünlerini bulabileceğiniz bir mekandır.
15. Tayyare Anıtı
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağışlanan 5 uçağın anısına dikilen bu anıt, Ödemiş’teki önemli anıtlardan biridir.
16. İlk Kurşun Anıtı
İlkkurşun Köyü’nde bulunan bu anıt, köylülerin Yunan işgali sırasında gösterdikleri direnişi anmak için yapılmıştır.
Bu liste, Ödemiş’in tarihini, kültürünü ve doğasını keşfetmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliğindedir. Her bir yer, size farklı bir deneyim sunacak ve Ege Bölgesi'nin güzelliklerini yakından görme fırsatı verecektir.