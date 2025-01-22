İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheliye ait adreste yapılan aramada 14 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli Ö.A. gözaltına alındı.

Tarihi eserler ele geçirildi

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli Ö.A.'nın adresine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 13 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 dedektör ile başlıkları bulundu. Ele geçirilen bu eserlerin tarihi değer taşıdığı değerlendiriliyor.

Adli işlem başlatıldı

Baskının ardından Ö.A., gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Eserlerin ait olduğu dönem ve kökenin tespiti için araştırmalar devam ediyor.