İzmir’in Ödemiş ilçesinde, A.D. (43) yönetimindeki 35 Z 6598 plakalı otomobil, ilçe çıkışında A.Ö. (34) tarafından kullanılan 48 AFG 425 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil ikiye bölündü ve kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan kişiler arasında otomobilin sürücüsü A.D. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö. ve araçta bulunan eşi F.Ö. (34), Y.Ö. (3) ve Z.Ö. (8) yer aldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı ve araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.