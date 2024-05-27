Kontrolünü kaybeden traktör, şarampole yuvarlandı ve Gökçe ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 09.00 sularında Gereli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen genç sürücü hayatını kaybetti.

Polis, kazanın neden meydana geldiğini araştırmak için soruşturma başlattı. Traktörün bakımı ve teknik durumu mercek altına alınırken, olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.