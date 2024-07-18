İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 13 Temmuz 2024'da park halindeki otomobilde çıkan yangında ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Üçeylül Mahallesi'ndeki olayda hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kazım Yılmaz için Fatih Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın da katıldığı cenazenin ardından çocuğun cenazesi Ahrandı Mezarlığında toprağa verildi.
- Yangın
Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeyken alev alan 35 BDR 487 plakalı otomobil itfaiye tarafından söndürülmüş yapılan incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çocuğun kilitli olmayan otomobile girerek yangın çıkardığı değerlendirilmişti.