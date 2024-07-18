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Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeyken alev alan 35 BDR 487 plakalı otomobil itfaiye tarafından söndürülmüş yapılan incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çocuğun kilitli olmayan otomobile girerek yangın çıkardığı değerlendirilmişti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın da katıldığı cenazenin ardından çocuğun cenazesi Ahrandı Mezarlığında toprağa verildi.

Üçeylül Mahallesi'ndeki olayda hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kazım Yılmaz için Fatih Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 13 Temmuz 2024'da park halindeki otomobilde çıkan yangın da ölen 4 yaşındaki çocuğun cenaze si toprağa verildi.

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