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Aramalarda 5 tabanca, 2 tüfek ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri ilçede yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen H.U. ile E.G'nin ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı na alındı.

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