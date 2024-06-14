Ünlü pop sanatçısı Hande Yener, bu etkinlikte öğrencilere ücretsiz konser vererek büyük bir sürpriz yaptı.

ODTÜ'nün yıllardır süregelen geleneksel bahar şenliği, bu yıl rektörlük tarafından iptal edildi. Ancak bu karara rağmen öğrenciler, büyük bir dayanışma örneği göstererek kendi imkanlarıyla şenlik düzenlemeye karar verdiler. Öğrencilerin bu çabası, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Hande Yener'den destek

Öğrencilerin şenlik için Hande Yener'e çağrıda bulunması üzerine, ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili ODTÜ'lüler ben bu konseri yapmayı gönüllü olarak istiyorum. Menajerim görüşmeleri sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı. Verdiği sözü tutan Hande Yener, Ankara'da gerçekleşen şenliğe katılarak öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Aracın üzerinde şarkı söyledi

Hande Yener, sahnede performans sergiledikten sonra aracının üzerine çıkarak "Sopa" isimli şarkısını öğrencilerle birlikte söyledi. Yener'in bu samimi ve enerjik tavrı, gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Öğrenciler, sanatçının bu anlarını telefon kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.