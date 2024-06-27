ANKARA (AA) - Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), hizmet bölgesinde çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve konforunun devamı için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler veriyor ve ilgili teknolojiden yararlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, geçen yıl yaklaşık 1300 şirket çalışanına farklı konularda toplam 42 bin 824 saat eğitim verdi.

Faaliyet gösterdikleri iş kolu gereği alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları ile yol kenarı, engebeli araziler gibi riskli alanlarda çalışmalar yürüten şirket, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir iş ortamının ötesine geçerek çalışanlar, yükleniciler ve tedarikçilerin sağlığı, güvenliği ve konforu için yüksek standartlar geliştirmeye devam ediyor.

- İş kazaları sayısında yüzde 12 iyileşme

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, yaklaşık 50 bin kilometrekarelik hizmet bölgesinde şirketin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirilmek ve bunu şirket kültürünün bir parçası haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, mevzuatta belirtilen süre ve konu başlıklarından daha fazla eğitim verdiklerini kaydetti.

Yalçın, yılın ilk yarısında 8 bin 163 saat eğitim verildiğine dikkati çekerek, "Temel İSG eğitimlerinin yanı sıra yüksekte çalışma eğitimi, mesleki teknik eğitimler (alçak gerilim ve yüksek gerilim manevra, dağıtım, güç, akım ve gerilim trafolarında güvenli çalışma, enerji kontrolü ve etiketleme kilitleme, ayırıcılar ve kesicilerde çalışmalar), elektrik kuvvetli akım tesislerinde çalışabilmeyi sağlayan EKAT eğitimi ile çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına odaklandık. Bu çalışmalarımız neticesinde 2023 yılı için kayıp günlü iş kazaları sayısı dikkate alındığında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 iyileşme sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında teknolojiden de yararlandıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:



"SCADA sistemi ile arızalara uzaktan müdahale ederken görüntülü teyit sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm saha denetimlerimizi canlı ve uzaktan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında risk değerlendirmesi ve denetim planı için QDMS gibi dijital çözümlerden yararlanıyoruz. Hedefimiz kayıp günlü iş kazalarını sıfırlayıp bunu korumak. Bu doğrultuda eğitimlerimize ve teknolojik yatırımlarımıza kesintisiz devam edeceğiz."