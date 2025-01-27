Balıkesir’in Susurluk ilçesi Çataldağ Göleti’nde düzenlenen off-road etkinliği, macera ve adrenalin dolu anlara sahne oldu. Ali Kaptan, Hulusi Kaplan ve Barış Bozaner’in organize ettiği buluşmaya 200 civarında araç katıldı.

Karlı ve çamurlu zeminde heyecan dolu sürüş

25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte, off-road araçları zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi. Çamurlu ve karlı arazide sürüş yapan katılımcılar, hem keyifli hem de zorlu anlar yaşadı. Çamura saplanan araçlar ise ekip ruhuyla kurtarıldı.

Görsel şölen sunan etkinlik

Güneşli ve güzel bir havanın eşlik ettiği etkinlikte, gölet çevresinde uzun saatler vakit geçirildi. Araçların performansları ve sürücülerin becerileri, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Çeşitli aktivitelerle zenginleşen organizasyon, hem macera hem de doğayla iç içe bir atmosfer sundu.

Katılımcılardan teşekkür mesajı

Off-road tutkunları, etkinlikten büyük keyif aldıklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür buluşmaların, off-road severlerin bir araya gelmesi ve doğada keyifli vakit geçirmesi için önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.