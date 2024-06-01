KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Gebze 2. Off-Road Festivali" başladı.

Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Göleti'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festivale, 120 araç ve 240 yarışmacı katılıyor.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinliğin ilk günü, heyecanlı anlara sahne oldu. Extrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler, araçlarının devrilmesi sonucu zor anlar yaşadı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, festivale yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Büyük heyecanın yaşandığını ifade eden Büyükgöz, etkinliği yaklaşık 5 bin seyircinin takip ettiğini kaydetti.

Festivalin organizatörlerinden Lada Niva Gebze Team Başkanı Murat Yıldız da organizasyon kapsamında off-road yarışları ve kamp etkinliklerinin düzenleneceğini belirtti.

Soft Road Outdoor Kulübü Başkanı Ersin Şimşek ise pilotların heyecanlı olduğunu ve güzel sürüşler izlediklerini dile getirdi.

Festival, yarın hız etabının gerçekleştirilmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.