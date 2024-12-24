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Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Erdami G.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, yaralı kardeş İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bülent G., kardeşi Erdami G.’ye sopayla vurduktan sonra, belinden tabancasını çıkararak kardeşinin ayaklarına ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., kanlar içinde yere yığıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan ağabey ve kardeş, sokakta karşılaştı. Başlangıçta sözlü tartışmaya dönüşen gerilim, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle tartışan ağabey Bülent G., kardeşi Erdami G.’yi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, şüpheli ağabey ise teslim oldu.

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