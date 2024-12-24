Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle tartışan ağabey Bülent G., kardeşi Erdami G.’yi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, şüpheli ağabey ise teslim oldu.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan ağabey ve kardeş, sokakta karşılaştı. Başlangıçta sözlü tartışmaya dönüşen gerilim, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

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Ağabeyin öfkesi kurşuna dönüştü

Bülent G., kardeşi Erdami G.’ye sopayla vurduktan sonra, belinden tabancasını çıkararak kardeşinin ayaklarına ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., kanlar içinde yere yığıldı.

Öfkeli Ağabey Tartıştığı Kardeşine Kurşun Yağdırdı (2)

Yaralı kardeş hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Erdami G.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, yaralı kardeş İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: İHA