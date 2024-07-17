Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitim Sınavı’nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün takvimine göre, sonuçlar 19 Temmuz’da ilan edilecek.

29 Haziran’da yapılan ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 19 Temmuz Cuma günü saat 14:00’te açıklanacak. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını sorgulamak için EGM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu ile birlikte giriş yapması gerekmektedir.

Sınavdan Geçme Şartları

Özel Güvenlik Sınavı, 100 soruluk silahsız ve 25 soruluk silahlı bölümden oluşmaktadır. Adayların, yazılı ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması ve 100 soruluk silahsız sınavdan ise en az 60 puan alması gerekmektedir.

ÖGG Olma Şartları

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların taşıması gereken şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okullardan mezun olmak

21 yaşını doldurmuş olmak

Vücutta veya zihinde herhangi bir engeli bulunmamak

Sicil almaya uygun olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezası almamak