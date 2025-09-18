Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, oğlu tarafından yaklaşık 2 saat boyunca darbedilen ve görüntülerle gündeme gelen yatalak kadın, tedavisinin ardından yerleştirildiği huzurevinde yaşamını yitirdi.
Olay kamera kaydıyla ortaya çıkmıştı
Pamukkale ilçesinde yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen kadın, geçtiğimiz aylarda öz oğlu tarafından evinde yaklaşık 2 saat boyunca darbedilmişti. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca olay tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
Devlet korumasına alınmıştı
Ağır yaralanan kadın, olay sonrası hastanede tedavi altına alınmış, iyileşme sürecinin ardından ise devlet korumasına alınarak bir huzurevine yerleştirilmişti.
Huzurevinde yaşamını yitirdi
Ancak yaşadığı travma ve sağlık sorunlarının etkisiyle talihsiz kadın, huzurevinde hayatını kaybetti.
Oğlu tutuklanmıştı
Anneye eziyet eden oğul, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.