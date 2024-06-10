Olay, başkent Lefkoşa'da meydana geldi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Lefkoşa'da yaşanan olayda, 41 yaşındaki bir anne, 9 yaşındaki oğlunu bornoz kuşağıyla boğarak öldürmeye kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine polis olay yerine ulaştı ve anne gözaltına alındı.



Zanlının ifadesinde, ailesiyle birlikte Girne'de bir otelde kaldıkları sırada oğlunu öldürmeyi planladığını itiraf ettiği belirtildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Polis, zanlının psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiğini açıkladı ve annenin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kontrol edileceğini bildirdi. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi