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Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Halil Yayla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Alınan bilgiye göre, Girne'de ikamet eden amatör futbolcu Berkay Yayla (25), 1 Temmuz'da "apartmanın 7'nci katındaki daireden düşme sonucu" yaşamını yitirdi.

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