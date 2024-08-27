Gerede'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki S.E.Y.'yi otomobiliyle ezdiği öne sürülen G.M.U.'nun ev hapsi cezası, olayın sosyal medyada infial yaratması sonrası tutukluluğa dönüştürüldü. Olay, oğluyla tartışan çocuğu ezme amacıyla yapıldığı iddiasıyla gündeme geldi.

Olay, 11 Ağustos’ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi Belkıs Sabancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.M.U. isimli kadın, bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y.'ye otomobiliyle çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, çocuk bisikletle arkadaşıyla birlikteyken G.M.U., aracıyla doğrudan çocuğun üzerine sürdü. S.E.Y. aracın altında kalırken, yanındaki arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Arkadaşını otomobilin altında gören çocuk, panikle sağa sola koşarak yardım etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.E.Y.’yi aracın altından çıkararak hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk kontrollerde çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu, ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y.'nin, G.M.U.'nun oğluyla arkadaş olduğu ve aralarındaki bir kavganın bu olaya yol açtığı iddia edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan G.M.U., ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve ev hapsi cezası aldı. Ancak olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve kamuoyunda büyük tepki görmesi üzerine, mahkeme kararı değiştirerek kadının tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Bolu'da yaşanan bu olay, toplumda büyük infial uyandırdı. Sosyal medyada olayın görüntülerinin paylaşılması, G.M.U.'ya tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Uzmanlar, olayın aile içi ve çocuklar arasındaki iletişim sorunlarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.