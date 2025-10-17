Malatya’nın Karapınar Mahallesi’nde öğrenci taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13’ü öğrenci toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı
Malatya’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada öğrenci taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza, saat 18.40 sıralarında Karapınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Darende ilçesine geziye giden öğrencileri taşıyan 02 AFS 117 plakalı minibüs, 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
13’ü öğrenci, 14 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüsteki 13’ü öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Malatya istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.