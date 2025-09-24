Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çömlek satışı yapılan iş yerine çarpan öğrenci servisi, kazaya yol açtı. Kazada, midibüsün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sultanhisar’ın Atça Mahallesi’nde, H.Y. yönetimindeki 09 P 7783 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir çömlek dükkanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dükkanın ön kısmı hasar gördü.
Ekipler hızla olay yerine geldi
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, sürücü H.Y. yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücü yaralandı
Sürücünün tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.