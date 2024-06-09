KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik MTAL öğrencileri, Bremen'de "Eğitimde Teknoloji ile Geleceği Yakala" projesine katılarak yenilenebilir enerji üzerine sunum yaptı. Proje, kültürel kaynaşmayı da sağladı.

"Eğitimde teknoloji ile geleceği yakala" projesi

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Özel Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir İl Milli Eğitim Erasmus+ Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya’nın Bremen kentinde gerçekleşen etkinliğe katıldı. Bremen Neue Oberschule Groepelingen okulu ev sahipliğinde düzenlenen projede, Türk öğrenciler Web 2.0 araçlarını kullanarak yenilenebilir enerji kaynakları konulu sunumlar gerçekleştirdi.

İki eğitim sistemi arasında gözlemler

Projeye katılan öğrenciler, Bremen'deki sınıflarda derslere katılarak Alman ve Türk eğitim sistemlerini gözlemledi. KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik MTAL Müdürü Nuray Ardıç, sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verdiklerini belirtti. Müzik etkinliğinde Ada Karagülle'nin solo gitar performansı büyük beğeni toplarken, öğrenciler spor turnuvalarında da aktif rol aldı.

Kültürel kaynaşma

Nuray Ardıç, Bremen Neue Oberschule Groepelingen okulunun sosyal etkinliklere önem verdiğini ve müzik ile spor etkinliklerinin iki ülke öğrencileri arasında kaynaşma sağladığını ifade etti. Öğrencilerin koşu, gülle atma ve parkur gibi spor etkinliklerine katıldığını belirten Ardıç, “Son derece verimli ve iki ülke kültürünün kaynaşmasına vesile olan, faydalı bir proje çalışması yaptık” dedi.