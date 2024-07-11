Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, devletin yükseköğretime sağladığı büyük yatırımlar ve YÖK'ün çalışmaları sonucunda üniversitelerde kontenjanın 1 milyonu aştığını belirtti. Özvar ayrıca bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacağını da vurguladı.

Kontenjanlar azalıyor

Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun gelecek dönem vizyonunda önemli bir başlığın "istihdama duyarlılık" olduğunu vurgulayarak, "İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz." şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, önümüzdeki akademik yıldan itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına ikinci üniversite kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini belirten Özvar, özellikle öğretmenlik mesleği gibi istihdam dengesini yakından gözettiklerini ifade etti. Özvar, bu programlara yönelik olarak 35 yaş sınırı getirilmesinin, öğrencilerin öğretmenlik gibi hedeflere ulaşma şansını artırdığını ve bu kararın sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladığını söyledi.

“İstihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüşüm temin edilecek”

Özvar, ülkenin kaynaklarının etkin kullanımı ve istihdama duyarlılık konularında Yükseköğretim Kurulu'nun hassasiyetle hareket ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

"Üniversitelerimize istihdam odaklı yeni programlarla ek kontenjanlar sağlarken, aynı zamanda mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik gibi temel bilimlerde eğitim-öğretim kalitesini artırmak için piyasa beklentilerini göz önünde bulundurarak kontenjan düzenlemeleri yapıyoruz. Devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarını kapatma kararı alarak, vakıf üniversitelerinde de benzer şekilde istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüşümü sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmayacak. Bu değişikliklerle birlikte ülke genelindeki toplam kontenjan sayısını koruyarak, istihdam odaklı yeni programlara yönelik bir milyonu aşkın kontenjanı muhafaza ediyoruz. Vakıf üniversitelerimizin gelecek planlamalarını bu doğrultuda yapmalarını bekliyoruz."

Özvar, devlet üniversitelerine sağlanan kolaylıkların vakıf üniversitelerine de aktarılacağını belirterek, "Adalet programında olduğu gibi benzer uygulamaları diğer alanlarda da hayata geçireceğiz. Bu bağlamda herhangi bir kaybın olmayacağını özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Tercih süreci sınav kadar önemli!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan tercih süreci başladı. Bu süreci doğru yöneterek gelecekteki eğitim ve kariyer yolunuzu şekillendirebilirsiniz. İşte tercih sürecinde dikkat etmeniz gereken önemli adımlar;

Kılavuz İncelemesi ve Ön Şartlar: ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu detaylıca inceleyerek tercih yapmadan önce tüm programları gözden geçirin. Özellikle ön şartları ve istek sırasına göre tercih edilecek programları belirleyin. Başarı Sırasına Göre Tercih: Tercihlerinizi mutlaka başarı sırasına göre yapın. Bu, kazanma şansınızı artıracaktır. Önce en yüksek sıralamaya sahip olduğunuz programları listenin başına koyun. Üniversite Türü ve Aralıklar: Hangi tür üniversiteye gitmek istediğinizi belirleyin (devlet, vakıf, KKTC veya yabancı üniversite). Başarı sıranıza göre belirli aralıklarda tercih yapın. Örneğin, başarı sırası 20 binde olan bir öğrenci 10 bin ile 30 bin aralığında tercih yapabilir. ÖSYM KPSS giriş belgelerini erişime açtı Maddi Durum ve Diğer Kriterler: Tercihlerinizde yer vereceğiniz bölüm veya programın maddi şartlarını, barınma imkanlarını, yemek durumunu ve diğer önemli kriterleri göz önünde bulundurun. Bu faktörler tercihlerinizi etkileyebilir ve yaşamınız boyunca karşılaşabileceğiniz sorunları önleyebilir. Kişisel Tercihler: Aile veya çevre baskısına rağmen sevmediğiniz veya istemediğiniz bir bölümü seçmekten kaçının. Tercihlerinizi kendi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda yapın. Unutmayın ki seçeceğiniz meslek sizin geleceğinizdir. Farklı Puan Türlerinden Tercih: Birden fazla puan türünden tercih yapacaksanız, her alandan en çok istediğiniz bölümleri belirleyin ve başarı sırasına göre sıralayın. Yeni Açılan Programlar ve Belirsizlikler: Taban puanı belli olmayan veya yeni açılan bölümleri tercih ederken, benzer programları olan diğer üniversitelerle karşılaştırarak tahmini başarı sırası belirleyin. Ön Belirlemeler ve Gelecek Planlaması: Tercih listenizde yer vereceğiniz bölüm veya programın size uzun vadede sağlayacağı faydaları ve olası sorunları düşünün. Kazandığınızda gidip öğrenim görmeyeceğiniz veya barınma sorunu oluşturabilecek seçenekleri listenizden çıkarın.

Bu adımları takip ederek tercih listenizi doğru şekilde oluşturabilir ve üniversite hayatınıza sağlam bir başlangıç yapabilirsiniz.