YKS sonrası öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Endeksa’nın araştırmasına göre, Türkiye’nin 20 üniversite şehri arasında en yüksek kiralar İstanbul’da gerçekleşti. En uygun kiralar ise Kütahya ve Kayseri’de ölçüldü.

İstanbul’da kiralar yükselişte

Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul’da kiralar yıllık yüzde 36 artış gösterdi. Ortalama birim kira 333 TL/m², ortalama yıllık kira bedeli ise 32 bin 932 TL olarak kaydedildi. İstanbul, Türkiye’nin en fazla öğrenci nüfusuna sahip şehri olarak kira fiyatlarında zirvede yer aldı.

En fazla artış Samsun’da

Kiraların en çok yükseldiği şehir Samsun oldu. Geçen yıla göre yüzde 41 artış yaşanan şehirde, ortalama birim kira 191 TL/m², ortalama kira bedeli 18 bin 946 TL’ye ulaştı. Samsun’u Van ve Ankara takip etti.

Öğrenci dostu şehirler

Eskişehir’de kira artışı yüzde 14 ile sınırlı kaldı. Ortalama kira 17 bin 420 TL, birim fiyat ise 191 TL/m² seviyesinde gerçekleşti. İstanbul’a yakınlığıyla tercih edilen Kocaeli’nde artış yüzde 27 oldu ve ortalama kira 23 bin 485 TL’ye yükseldi.

Kütahya ve Kayseri ise öğrenci kiralarında en uygun şehirler olarak öne çıktı. Kütahya’da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri’de ise 16 bin 659 TL seviyesinde ölçüldü.