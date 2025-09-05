İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteli öğrenciler için başlattığı “Dijital İzmirim Kart” uygulaması, bu yıl da devam ediyor. Öğrenciler, fiziksel kart çıkarmadan İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden dijital ulaşım kartı oluşturup ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZBAN, Metro ve Tramvay araçlarını kullanabilecek.
İstenirse dijital kart da gönderiliyor
Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek üyelik kaydı oluşturuyor. Üyelik sözleşmesinin kabul edilmesinin ardından, “Kart Başvuruları” bölümünden dijital kart başvurusu yapılabiliyor. Kart oluşturulduktan sonra bakiye yüklenerek kart kullanıma açılıyor. İstenirse fiziksel kart, kullanıcıya kargo ile gönderilebiliyor veya kart merkezlerinden teslim alınabiliyor.
Dijital kart birçok alanda kullanıyor
Dijital İzmirim Kart yalnızca toplu taşıma araçlarında kullanılmıyor; Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Teleferik Tesisleri, Akıllı Tuvaletler ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti girişlerinde de geçerli.
Başarılı uygulama
Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ’nin geçen yıl hayata geçirdiği uygulama sayesinde, İzmirim Kart başvuru merkezlerinde yaşanan yoğunluk azaltılıyor ve öğrenciler toplu taşımadan hızlı şekilde faydalanabiliyor.
Başvuru ve detaylı bilgi için öğrenciler www.izmirimkart.com.tr adresini ziyaret edebilir.