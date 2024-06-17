Türkiye genelinde okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda çalışan sözleşmeli öğretmenler için bu dönem, işsizliği ve belirsizliği de beraberinde getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenler, okulların kapanmasıyla birlikte işsiz kaldı. Sözleşmeli öğretmenler, her yıl belirli bir süre için işe alınıyor ve sözleşmeleri yenilenmediğinde işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Eğitim sendikaları, sözleşmeli öğretmenlerin sürekli bir iş güvencesine sahip olmamasının eğitim sistemini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Sözleşmeli öğretmenler, iş güvencesi taleplerini sık sık dile getiriyor. Birçok öğretmen, bu belirsizlik nedeniyle hem kendi geleceklerini hem de öğrencilerinin eğitimini tehlikede gördüklerini belirtiyor. Eğitimciler, kalıcı çözümler üretilmesi ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması gerektiğini söylüyor.

100 bin öğretmen açığı var, 20 bin öğretmen atanacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2023’ün ekim ayında açıklama yaparak “68 bin öğretmen atamasına ihtiyacımız var” demişti. Tekin, son olarak 20 Mayıs’ta başlayacağı duyurulan atama takvimine göre 20 bin öğretmen atayacaklarını söyledi. Tekin’in sözleri, 68 bin atama bekleyen öğretmenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kamuda mülakatı kaldıracağız” vâdinde bulunmuştu. Ancak ilerleyen aylarda MEB Bakanı Tekin, öğretmen atamalarında mülakatı bir zorunluluk olarak gördüğünü söyledi.

Eğitim sendikalarına göre en az 120 bin öğretmen açığı var ve 20 bine yakın öğretmen de emekli olacak. Hâlihazırdaki sözleşmeli ve ücretli öğretmen sayısının ise 100 bin olduğu belirtiliyor.

Sözleşmeli, ücretli öğretmen uygulaması eğitimde kaliteyi düşürüyor

Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline girerken, veliler de eğitimcilerin durumuna kayıtsız kalamıyor. Öğrenci velileri eğitim dönemlerinde öğretmenlerin sürekli değişmesinin çocukların eğitim sürecini olumsuz etkilediğini ve eğitimde sürekliliğin sağlanması gerektiğini ifade ediyor.

MEB, sözleşmeli öğretmenlerin durumunu iyileştirmek için çeşitli adımlar atmayı planladığını belirtiyor. Ancak bu adımların ne zaman hayata geçirileceği ve ne kadar etkili olacağı belirsizliğini koruyor. Eğitim camiası, bu konuda somut adımlar atılmasını ve öğretmenlerin iş güvencesinin sağlanmasını bekliyor.