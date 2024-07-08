Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS sonuçları Temmuz ayında açıklanacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM tarafından Haziran ayında uygulanan ve üç oturumda gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

TYT, AYT ve YDT Sonuçları

YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda yapıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

YKS sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından, adayların tercih yapma süreci başlayacak.

ÖSYM AİS Giriş Adımları:

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresine girin. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) bölümüne tıklayın. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Sonuçlar bölümünden YKS sonuçlarınızı görüntüleyin.

Tercih süreci

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, aldıkları puan ve sıralamalara göre tercih yapacaklar. ÖSYM, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağına dair kılavuzları ve bilgilendirmeleri resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.