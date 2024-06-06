5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 23 Nisan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Milas Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Çevre bilincini aşılayan etkinlik

Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç ve Çevre Mühendisi eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere atık yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Ziyaret boyunca öğrenciler hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

Eğitici ve eğlenceli oyunlar

Etkinlik kapsamında düzenlenen oyunlarla öğrenciler, atık türlerini öğrenerek doğru şekilde ayrıştırmayı deneyimledi. Plastik, metal, cam, kağıt ve atık pil gibi farklı kategorilere ayrılan atıkları doğru kutulara atan öğrenciler, ardından kelime bulma oyunuyla keyifli vakit geçirdiler.

Temiz bir Milas için el ele

Milas Belediyesi'nin düzenlediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, öğrencilerin 'TEMİZ BİR MİLAS İÇİN EL ELE' yazılı pankartla çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bu etkinlik, öğrencilerde çevre bilincini artırma ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdı.