Millî Eğitim Bakanlığı'nca, öğrencilerin keyifli bir tatil dönemi geçirmesi için eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra yeni müfredatın beceri temelli uygulamalarını da içeren "yıl sonu faaliyet haftası" düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı her yıl, eğitim dönemlerinin son haftalarının sosyal etkinlik ve kulüpler haftasına dönüştürülmesini kararlaştırmasının ardından Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bu yıl ilk kez sömestr tatilinden önceki son hafta "dönem sonu faaliyet haftası" olarak uygulandı.

Yaz tatili öncesindeki son haftada da uygulama sürdürülecek.

Öğrenciler, faaliyet haftalarında yeni müfredatta da bulunan beceri temelli uygulamaları eğlenerek deneyimleyecekler. Faaliyet haftası etkinlikleri, eğlenerek öğrenmeyi deneyimleme fırsatı sunarken öğrenci ve öğretmenler arasındaki paylaşımları da arttırmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin kültürünü tanımalarını, zihinsel becerilerini ölçerek bilgi dağarcığını, analiz becerilerini ve hitabetlerini geliştirmelerini, paylaşmanın önemini kavrayabilmelerini, empati kurabilmelerini, el işini ve düşünme tarzlarını çeşitlendirmelerini ve dert ettikleri bir konuyu topluluk önünde tartışabilmelerini hedefleyen etkinlikler, okullarda öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyetçe düzenlenecek.

Bakanlıkça, resmi ve özel tüm okulların adeta "festival" havasıyla kapanması için faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı ve uygulama kılavuzu 81 ile gönderildi.

10-13 Haziran'daki yıl sonu faaliyet haftasında, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşturulacak Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti bir dizi etkinlikler planlayacak.