Bursa'da Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf sınıflarının müze sergisi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin yıl sonu çalışmaları, Müzeler Haftası'nda sergilendi. Katılımcılar arasında milletvekili, yöneticiler ve öğrenci velileri yer aldı. Sergi, geçmişin geleceğe taşınması ve eğitimin önemi vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf alanı 9/G, 10/G, 12/G sınıfı 2. Grup öğrencileri, Müzeler Haftası nedeniyle, "müze farkındalığı" oluşturmak için yıl sonu sergilerini müzede açtılar.

Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf alanı 9/G, 10/G, 12/G sınıfı 2. Grup öğrencilerinin hazırlığı resim ve fotoğraf çalışmaları Müzeler Haftası kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Göç Tarihi Müzesi’nde sergileniyor.

Bursa milletvekili Ahmet Kılıç, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, Fatih Dursun, meclis üyesi Osman Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Ak Parti eski il başkanlarından Sedat Yalçın, Şevket Orhan, Ak Parti Osmangazi eski ilçe başkanı Ali Yılmaz, MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut, Kalbiselim Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları, ÇERED Başkanı Dr. Dilek Durak başta olmak üzere çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı.

"KELEBEKLERİN SİZİ HİÇ UNUTMAYACAK"

Merinos AKKM Göç Tarihi Müzesi Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını yapan okul öğrencilerinden Elif Saadet, etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Saadet'in, "Victor Hugo'nun, 'Ne yapılsa da iki kişinin hakkı ödenmez; bunlar annemiz ve öğretmenlerimizdir' dediği gibi; bizi her zaman değerli hissettiren ve burada sergi açmamızı sağlayan öğretmenimiz Fatma Esra Gültekin'e de teşekkür ediyoruz. Öğretmenim! Siz bize hep 'Kelebeklerim' diyorsunuz. Kelebekleriniz sizi hiç unutmayacak..." sözleri büyük alkış aldı ve salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Düzenlenen sergide Feriha Uyar MTAL Okul Müdür Başyardımcısı Yusuf Demir, “Bugün Grafik ve Fotoğraf alanı öğrencilerimizin kendi hayal güçleri ve öğretmenlerimizin teorik bilgileriyle birleştiği çalışmaların sergisindeyiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Okul hakkında bilgi veren Demir, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı kutlayıp, başarmalarından emeği geçen öğretmenleri Fatma Esra Gültekin'e de teşekkür etti.

"GEÇMİŞİN İÇİNDE GELECE YÜRÜMEK"

Gençlerin müzede sergi açma fikrini, "Geçmişin içinde geleceğe yürümek olarak yorumlayan ve bu projeden çok memnun kaldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, “Bildiğiniz gibi okullarımız, çocuklarımız bizlerin geleceği. Dolayısıyla bugün burada çok büyük bir etkinlikte bir aradayız. Müzelerimiz sadece ismen değil anlam olarak baktığımızda kültürümüzü, mirasımızı geleceğe taşıyan eser numuneleridir..." diyerek gençlerin heyecanına ortak olan ve etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"YARINLAR ADINA UMUTLUYUZ"

Yıl sonu sergilerini müzede açarak, aynı zamanda bir müze farkındalığı oluşturma fikirlerinden dolayı gençleri ve öğretmenlerini tebrik eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için en önemli aracının eğitim olduğuna inanıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan köprüyü biz burada görüyoruz ve yarınlar adına da umutluyuz...” diye konuştu.

Etkinlik, eserlerin görülmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulurken, sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.