Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören üç öğrenciden oluşan TEKNO-TRAKYA takımı, göz ile kontrol edilebilen elektrikli sandalye projesini başarıyla geliştirdi. 1,5 yıl süren yoğun çalışmalarının sonucunda, bu projeyle omurilik felci geçiren hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyorlar.

Sosyal hayata katılımı artırıyor

Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST'te engelsiz yaşam teknolojileri kategorisinde 4’üncü olan projenin detaylarını paylaşan takım üyesi Yunus Bayram, "Projemiz, omurilik felci geçiren hastaların göz hareketleriyle tekerlekli sandalyeyi kolaylıkla hareket ettirmesine olanak sağlıyor. Böylece sosyal hayata daha fazla katılım gösteriyorlar ve temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar" dedi.

İnovasyon süreci

TEKNO-TRAKYA takımı, projeyi ilk önce kendi aralarında deneyerek geliştirdi ve ardından üniversite akademisyenleriyle birlikte çalışmalarına devam etti. 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, 28 takım arasından dikkat çekici bir başarıyla 4’üncülük elde ettiler.

Yaşam kalitesini artırmak için çalışıyorlar

Yunus Bayram, projenin amacını şöyle açıkladı: "Omurilik felci geçiren hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Projemiz, bu bireylerin göz hareketleriyle tekerlekli sandalyeyi kolayca yönlendirmelerine olanak tanıyor."

Gelecek hedefleri

Takım, projenin ilerleyen aşamalarında gözlük formatında bir tasarım geliştirmeyi planlıyor. Bayram, "Normal gözlükler gibi tasarlanacak bir gözlükle göz bebeği takibi yapabiliriz. Ayrıca, akıllı telefonlar aracılığıyla da kontrol sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

Umut olmayı amaçlıyorlar

Yüksek lisans öğrencisi Hakan Aras, projelerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Felçli hastalar için umut olsun diye bu projeyi geliştirdik. TEKNOFEST'te projemiz çok beğenildi" dedi.

Sürekli gelişim vurgusu

Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Fahrettin Dolaştır, projenin gelişmeye açık olduğunu ifade etti. "Proje kapsamında hastanın güvenliği için etrafında sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde hasta, kontrolü kaybetse bile duvara çarpmıyor veya engellerle karşılaşmıyor" dedi.