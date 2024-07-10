Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, sokak hayvanları için mobilyalar tasarladı. Tasarımlar, İzmir'in çeşitli park ve barınaklarına yerleştirildi. İşte detaylar!

Yaşar Üniversitesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Caploonba Orpak Mobilya iş birliği ile Me2 Projesi hayata geçirildi. Bu proje kapsamında, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, 'INAR 3302 Mobilya Tasarımı' dersi çerçevesinde sokak hayvanları için konforlu yaşam alanları oluşturdu.

Tasarımlar İzmir'in çeşitli bölgelerinde

Projenin ilk etabında, Aleyna Yolcu, İrem Aktürk, Muratcan Doğan, Ali Barış Topçuoğlu ve Ali Özaltındiş’in tasarımları üretildi ve İzmir Kültürpark, Buca, Foça ve Bornova'daki park ve barınaklara yerleştirildi. Tasarımların üretimini Caploonba Orpak Mobilya üstlendi.

Proje koordinatörlüğünü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Paykoç Özçelik yürüttü. Öğretim Görevlileri Sergio Taddonio, Altuğ Toprak, Ertan Demirkan ve Araştırma Görevlisi İrem Deniz Akçam Ergin de projede yer aldı.