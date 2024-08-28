Sahte vakıf isimleriyle dolandırıcılık
Dolandırıcılar, burs vaadiyle öğrencilerin kişisel bilgilerini topluyor ve bu bilgileri yasadışı amaçlarla kullanıyor. Sahte vakıf isimleriyle oluşturulan siteler aracılığıyla öğrencilere tuzaklar kuruyorlar.
Sms ve sosyal medya üzerinden tuzaklar
Dolandırıcılar, SMS ve sosyal medya reklamlarıyla öğrencileri kandırıyor. Öğrenciler, burs fırsatlarını gerçek sanarak dolandırıcılık faaliyetlerinin kurbanı olabiliyor.
Taklit edilen vakıflar ve internet siteleri
Dolandırıcılar tarafından taklit edilen bazı vakıfların isimleri tespit edildi. Bu vakıfların isimleri altında öğrencilerin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, elde ettikleri bilgilerle yasadışı işlemler yapıyorlar.
Öğrencilerin dikkatli olması gerekiyor
Öğrenciler, burs başvurularında ve kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı. Gerçek vakıfların resmi web sitelerinden doğrulama yapmadan, burs başvurusu gibi taleplere itibar etmemeleri önemlidir.