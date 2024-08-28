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Öğrenciler, burs başvurularında ve kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı. Gerçek vakıfların resmi web sitelerinden doğrulama yapmadan, burs başvurusu gibi taleplere itibar etmemeleri önemlidir.

Dolandırıcılar tarafından taklit edilen bazı vakıfların isimleri tespit edildi. Bu vakıfların isimleri altında öğrencilerin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, elde ettikleri bilgilerle yasadışı işlemler yapıyorlar.

Dolandırıcılar, SMS ve sosyal medya reklamlarıyla öğrencileri kandırıyor. Öğrenciler, burs fırsatlarını gerçek sanarak dolandırıcılık faaliyetlerinin kurbanı olabiliyor.

Dolandırıcılar, burs vaadiyle öğrenciler in kişisel bilgilerini topluyor ve bu bilgileri yasadışı amaçlarla kullanıyor. Sahte vakıf isimleriyle oluşturulan siteler aracılığıyla öğrencilere tuzaklar kuruyorlar.

ÇOMÜ ve İÇDAŞ yöneticileri iş birliği toplantısı düzenledi

ÇOMÜ ve İÇDAŞ yöneticileri iş birliği toplantısı düzenledi

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