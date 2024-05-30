Türkiye genelinde benzer uygulamalarda genellikle "26 yaş" sınırı baz alınırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın inisiyatifiyle yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsayacak şekilde 30 yaş sınırı getirildi.

Mayıs ayının üçüncü olağan toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek toplu taşıma araçlarında yalnızca 30 yaşından gün almamış vatandaşların öğrenci kartlarının geçerli olmasına karar verdi. Buna göre, 30 yaşını dolduran kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Bu kişiler öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecek, ancak kartlarından tam tarife ücreti tahsil edilecek. Meclisten geçen bu karar, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

En Yüksek Yaş Sınırı İzmir'de

Türkiye'deki benzer uygulamalarda ise genellikle 26 yaş sınırı uygulanıyor. Örneğin, TCDD şehirlerarası ulaşımda öğrenci kartları için 26 yaş sınırını kullanırken, Cumhurbaşkanlığı da geçen yıl yaptığı teknolojik destek için 26 yaş sınırı getirmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de göz önünde bulundurarak, öğrenci kartlarına 30 yaş sınırı getirme kararı aldı. Bu kararla İzmir, öğrenci kartları için yaş sınırı belirleyen şehirler arasında en yüksek yaş sınırına sahip oldu.

Başkan Tugay, bu düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin akademik hayatlarını sürdürebilmeleri için ekonomik olarak desteklenmeleri gerektiğini düşündük. Bu nedenle yaş sınırını 30 olarak belirledik. Umarım bu uygulama, öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sağlar,” dedi.

Yeni düzenleme, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak ve 30 yaş üstü öğrenciler, toplu taşımada tam bilet ücreti ödeyecek. Öğrenciler, İzmirim Kart'larını kullanmaya devam edebilecek, ancak indirimden yararlanamayacak.