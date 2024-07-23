Otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasında yaygınlaşmasıyla birlikte, meslek seçimi gençler için önemli bir karar haline geliyor. Altınbaş Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Marka Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte iş dünyasında insan odaklı ve empati gerektiren mesleklerin öneminin artacağını belirtti. Yurdakul, "Sağlık, eğitim, sanat ve tasarım gibi alanlarda bu tür meslekler, teknolojik ilerlemelere rağmen insani dokunuşları nedeniyle değerini koruyacak" dedi.

İnsanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlayabilen ve empati kurabilen mesleklerin, otomasyonun devralamayacağı kritik roller üstleneceğini vurgulayan Yurdakul, gençlerin meslek seçiminde bu önemli detayları göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca teknoloji ve mühendislik alanlarında yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi mesleklerin de gelecekte büyük bir talep göreceğini söyledi.

Doç. Dr. Dicle Yurdakul'un verdiği bu tavsiyeler, gençlerin kariyer yolculuklarında bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olacak nitelikte. Geleceğin iş dünyasında başarılı olmak isteyenler için bu mesleklerin önemi giderek artıyor.