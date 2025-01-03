Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için başlatılan Ulaşım Desteği’nin üst limitinin tek yön için 1900 liraya çıkarıldığını ve bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin bu destekten yararlandığını açıkladı.

Sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilerin şehirlerarası ulaşım masraflarını karşılamak amacıyla 2022 yılında başlatılan Ulaşım Desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bakan Göktaş, bu destekten ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerinin faydalandığını belirtti.

Üst limit artırıldı

2025 yılı için güncellenen destek kapsamında, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilere yılda dört kez gidiş-dönüş olmak üzere ulaşım desteği sağlanacak. Destek tutarı, tek yön için 1250 liradan 1900 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda şu ana kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 100 milyon lira kaynak aktarıldı.

Başvuru yerleri

Bakan Göktaş, başvuruların öğrenciler veya aileleri tarafından öğrencilerin ikamet adreslerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabileceğini hatırlatarak, adil sosyal hizmet modelleriyle topluma katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.