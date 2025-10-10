Çorum’da Kitap Fuarı etkinliğine giden ilkokul öğrencilerini taşıyan belediye otobüsü, belediyeye ait kamyonla çarpıştı. Kazada 22 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Öğrencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı
Çorum’un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, içerisinde öğrencilerin bulunduğu Çorum Belediyesi’ne ait halk otobüsü ile yine belediyeye ait kamyon çarpıştı.
Otobüste, 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin Kitap Fuarı etkinliğine gittiği öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle otobüs içerisindeki öğrenciler panik yaşarken, 22 öğrenci yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, öğrencileri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere sevk etti.
Öğrencilerin durumu iyi
Yaralanan öğrencilerin çoğunun hafif şekilde yaralandığı, bazılarının ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.
Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.