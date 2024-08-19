Öğrencilerin Okul Moduna Geçiş Sürecinde Uzmanlardan Tavsiye

Eğitim Danışmanı Barış Balcı, öğrencilerin okula dönüşte psikolojik, fiziksel ve bilgi yönünden hazır olmaları gerektiğini belirterek, tatil modundan okul moduna geçişte ailelere ve öğrencilere önemli önerilerde bulundu.

Tatil döneminde öğrencilerin daha serbest bir yaşam tarzına alıştığını belirten Balcı, özellikle geç yatıp geç kalkmanın ve düzensiz yemek saatlerinin yeni eğitim dönemine geçişte sorun yaratabileceğini vurguladı. Okulların açılmasına üç hafta kala öğrencilerin biyolojik saatlerini yeniden okula göre ayarlamaları gerektiğini söyleyen Balcı, bu sürecin okula dönüşte bocalamayı önleyeceğini ifade etti.

Psikolojik ve fiziksel uyum

Balcı, okullar açıldığında tatil modundan okul moduna keskin geçiş yapan öğrencilerin akademik başarılarının olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Bu nedenle öğrencilerin ve ailelerin yavaş yavaş okula hazırlanmalarının önemine değinen Balcı, özellikle yatış kalkış saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin sabah erken kalkma alışkanlığını kazanabilmeleri için uyku düzenlerini okula uygun hale getirmeleri gerektiğini belirtti.

Kapatılan kitapları açma zamanı

Balcı, birçok öğrencinin tatil boyunca ders tekrarı yapmadığını, bu nedenle okuma yazma pratiğinin azaldığını söyledi. Özellikle ilköğretim öğrencilerinin okuma yazma becerilerini canlı tutmaları gerektiğini vurgulayan Balcı, öğrencilerin geçmiş konuların tekrarını yapmalarını ve yeni konularla tanışmalarını önerdi. Öğrencilere günde en az yarım saatlerini ders çalışmaya ayırmalarını tavsiye eden Balcı, okullar açılana kadar bu alışkanlığın kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Sınav adayları için öneriler

Sınav adaylarının zamanlarını etkili kullanarak bir çalışma planı yapmaları gerektiğini belirten Balcı, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlıklarına odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, eksik oldukları alanlarda destek almalarını öneren Balcı, hızlı okuma tekniklerinin sınavlarda zaman kazandırabileceğini söyledi.

Anne ve babaların rolü

Ebeveynlerin disiplinli ve sistemli olmalarının, çocukların akademik başarısını doğrudan etkilediğini belirten Balcı, ailelerin öğrencilerin sevdiği öğretmenlerle iletişim kurarak çocuklarının durumunu değerlendirmelerini tavsiye etti. Ayrıca çocukların ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Teknoloji kullanımı ve bağımlılığına dikkat

Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanların yanı sıra oluşturduğu tehlikelere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Balcı, öğrencilerin ekran başında geçirdikleri zamanı kontrol altında tutmanın ailelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Yeni bir okula başlayacak olan öğrencilerin adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için okulu birkaç defa ziyaret etmelerinin faydalı olacağını belirten Balcı, öğrencilerin yeni ortama alışabilmeleri için okulu tanımalarının ve öğretmenlerle tanışmalarının önemine değindi. Bu sayede öğrencilerin okula adaptasyon sürecinin daha sorunsuz geçeceğini ifade etti.