Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Programı’nda eğitimde ölçme ve değerlendirme sisteminin dijital ortama taşınacağı, öğrencilerin becerilerinin yapay zekâ destekli sınav modeliyle değerlendirileceği açıklandı.

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Yıllık Programı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda eğitim politikalarına ilişkin dikkat çeken düzenlemeler yer aldı.

Yeni dönemde ölçme ve değerlendirme sisteminin dijital ortama taşınması, öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin artırılması ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını bütüncül biçimde değerlendirme hedefi öne çıktı.

Öğrencilerin beceri düzeyi dijital ortamda izlenecek

Program kapsamında ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan Okul Tabanlı İzleme sistemi uygulanacak.

Bu sistemle birlikte öğrencilerin öğrenme çıktıları ve beceri düzeyleri elektronik ortamda değerlendirilecek. Ölçme ve değerlendirme sistemi, eğitimin tüm kademelerine entegre edilerek yeniden yapılandırılacak.

Yapay zekâ açık uçlu soruları puanlayacak

Yeni sistemde merkezi sınavlarda teknolojik yöntemler aktif biçimde kullanılacak. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde yapay zekâ algoritmaları devreye girecek.

Programda ayrıca, öğrencilerin günlük yaşamda bilgi ve becerilerini kullanma yetkinliğini ölçen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının, elektronik ortamda e-ABİDE olarak uygulanacağı belirtildi.

4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrenciler iki yıllık döngülerle bu sistem kapsamında değerlendirilecek.

Öğretmenler için mesleki yeterlilik hedefi

Programda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme becerilerinin güçlendirilmesi ve dijital ölçme araçlarının yaygınlaştırılması da hedeflendi. Böylece eğitimde hem öğretim süreci hem de değerlendirme aşamaları dijital dönüşümden geçirilecek.