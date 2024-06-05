Amasya'da teneffüste sakız çiğnerken boğazına kaçan sakız nedeniyle nefes almakta zorlanan Metin Aydın (9), sınıf öğretmeni Songül Kanar'ın Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda meydana gelen olayda, 3. sınıf öğrencisi Metin Aydın'ın çiğnediği sakız nefes borusuna kaçtı. Rahatsızlık hisseden Metin, sınıf öğretmeni Songül Kanar'dan yardım istedi. İlk yardım eğitimi almış olan Kanar, hemen Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazına kaçan sakızı çıkardı. Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sınıf öğretmeni Songül Kanar, "Hala olayın şokundayım ve elim ayağım titriyor. Yakın zamanda ilk yardım eğitimi aldık. "Başıma gelmez" dediğim olay bugün başıma geldi. İyi ki bu eğitimi almışım ve herkese de almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Metin Aydın ise "Tam çiğneyecekken şekerli sakız boğazıma kaçtı. Ne yapacağımı bilemedim ve öğretmenimin yanına koştum. Öğretmenim hemen bana müdahale edip karnıma sırtıma vurdu. Daha sonra kustum ve boğazıma kaçan şekerli sakız bir anda çıktı. Öğretmenim beni kurtarınca rahatladım" dedi.