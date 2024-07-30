İl içi atama 2. tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il içi isteğe bağlı atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'ta olacak.

İl içi atama sonucu nasıl öğrenilir?

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.



İL İÇİ ATAMA 2. TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Öncelik sırası hizmet süresine göre değişecek

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.