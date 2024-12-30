Öğretmen adayları için önemli bir değişiklik yaklaşıyor. 2025 yılından itibaren, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar, KPSS yerine Akademik Geçiş Sınavı (AGS)'na girecekler. AGS, öğretmenlerin mesleğe geçiş sürecini düzenleyen yeni sınav olarak devreye giriyor.

AGS sınavı ne zaman yapılacak?

AGS sınavı, 2025 yılında öğretmen adaylarını bekleyen en önemli sınavlardan biri olacak. Sınav, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğretmenlik mesleğine girebilmek için geçilmesi gereken ilk engel olacak. Ancak, yalnızca AGS değil, aynı zamanda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) de adayları bekleyen bir diğer sınav olacak. Bu iki sınavın birleşimiyle öğretmenlik için gereken puanlar hesaplanacak.

AGS başvuruları ne zaman yapılacak?

AGS başvuruları, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını bu tarihlerde yaparak, sınav için gerekli hazırlıklara başlayacaklar. Sonuçlar ise 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

AGS ve ÖABT puanı nasıl hesaplanacak?

AGS ve ÖABT sınavlarının sonuçları, öğretmen adaylarının MEB-AGS puanını oluşturacak. Bu puan hesaplamasında, AGS puanının yüzde 50’si ve ÖABT puanının yüzde 50’si dikkate alınacak. Böylece, öğretmen adayları için yeni bir değerlendirme sistemi devreye girmiş olacak.

AGS ile öğretmenlik mesleğine geçişin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ancak bu yeni uygulama ile adaylar, iki farklı sınavda başarılı olmak zorunda kalacaklar.